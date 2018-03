Multiplicação dos pães

São Paulo está à espera de vital decisão de Guido Mantega. Kassab pediu a troca do índice que baliza sua dívida – hoje corrigida pelo IGP-DI mais 9%, algo fora da atual realidade. Quer ajuste com base na taxa básica de juros, a Selic.

Para se ter uma ideia, Mauro Ricardo Costa – secretário da Fazenda da cidade com o terceiro maior orçamento do Brasil – fez as contas da renegociação assinada por Celso Pitta, há dez anos: “São Paulo devia R$ 10 bilhões, pagou R$ 16 bilhões nesses anos todos e ainda deve… R$ 48 bilhões”.

Consta que Dilma se mostrou sensível ao problema.