Com a programação de Aécio no Nordeste, Serra voou, ontem, para São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais. Agenda? Encontro com mais de cem prefeitos.

