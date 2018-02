Multiplicação

Se ficar mesmo comprovado que Tiririca é analfabeto, ele terá, ao menos, mais dez dias para se alfabetizar. Este foi o prazo dado por Aloísio Silveira, juiz eleitoral, para que o palhaço apresente sua defesa. No MPE, acredita-se que ele usará este tempo de “descanso” no Nordeste, para onde foi assim que a eleição terminou, com este objetivo.

O período pode ser prolongado caso seus advogados entrem com habeas corpus para tentar trancar o processo ou retardar a data da audiência. Quando Francisco Everardo fará uma “prova dos nove”.