Multi, o uso

Antes espaço só de eventos, o Studio Dama abriu ontem uma área multifuncional totalmente inusitada. Idealizada por Fabio Marcondes (à dir.), o novo projeto hospeda o Laje Saloon – hair, make up and barber, sob a batuta de Daniel Lacerda. Também montaram point no local o HM Food Café, as motos customizadas da Bendita Macchina e a galeria de arte Noprego.

Segundo Fabio, dono do imóvel, a reestruturação se deu para abrigar um conceito mais amplo. “Antes, o espaço era só de eventos”, conta. A ideia é que o cliente passe por lá, tome um café, acesse o WiFi gratuitamente, dê uma volta pela galeria e – por que não? – corte o cabelo ou faça uma escova. Mas ele garante que a nova fórmula não impede que continue recebendo as já tradicionais festas, além de eventos sociais.