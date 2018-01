Só 34% das brasileiras se sentem valorizadas no ambiente de trabalho. É o que aponta pesquisa encomendada pela Avon à Millward Brown – que foi ouvir a opinião de 700 mulheres, entre 25 e 45 anos, de todas as regiões do País.

O resultado será apresentado quinta, em encontro na FGV/SP, antecipando o Dia Internacional da Mulher, que cai no próximo domingo.