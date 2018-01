O mundo da economia e das finanças aderiu à causa. No dia 14, Joaquim Levy participa do Global Summit of Women, falando – em São Paulo – a ministras, presidentes e outras delegadas de mais de 50 países. Só o Vietnã trará 40 convidadas.

E no dia 13, o Bank of America Merril Lynch e a Direito GV debatem, também em São Paulo, formas de inserir mulheres no mercado de trabalho. Começando com palestra de Andrea Chammas, da instituição americana.