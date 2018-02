A Companhia das Letras reúne livreiras hoje, Dia da Mulher, para lançamento privê de Faça Acontecer– de Sheryl Sandberg, CEO do Facebook. Capa da Time, ela investiga o por quê de tão poucas mulheres líderes no mundo empresarial.

O evento será no restaurante Brasil a Gosto, com participação de Luiza Trajano, autora do prefácio da versão brasileira.