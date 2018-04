Com a crescente participação de Tamas Rohonyi, da International Promotion, junto à FIA, a executiva Claudia Ito teve seu papel na organização ampliado.

Comandará todas as questões operacionais do GP do Brasil de F-1 com o título de COO (chief operating officer).

E Rohonyi, mal saiu da reunião do conselho mundial da FIA, programa ida a Londres e Budapeste. Na pauta, as eleições da FIA.