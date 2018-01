Muitas faces

Nem só de arquitetura vive a designer paulistana Baba Vacaro. Além do programa Casa Brasileira– que criou, há 5 anos, com Alberto Renault para o GNT –, ela produziu, só nos últimos meses do ano passado, reedições de peças importantes dos mestres Geraldo de Barros e John Graz e a apresentação da primeira coleção de móveis de Rafic Farah. Seu talento para juntar pessoas poderá ser visto, nos próximos meses, no lançamento de móveis do grande arquiteto português Álvaro Siza Vieira. Mas a moça diz que sua maior aptidão é contar histórias. Este ano, pretende entrar fundo no mundo editorial: prepara uma coleção de livros infantis sobre arquitetura, com versão interativa em aplicativo para celular. Além disso, coordenará a edição do livro Casa Brasileira e ainda vai escrever outra obra, mas esta ela diz que ainda é segredo. “Não posso falar. Como boa contadora de histórias, vou contar na hora certa”, brinca Baba.

