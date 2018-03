Mudança visual

Lilian Pacce também aderiu aos reality shows, mas não no campo da moda. A editora estreou essa semana o Lilian Quebra Tudo – websérie no YouTube que vai mostrar o passo a passo da reforma que ela está fazendo em sua sala de TV, assessorada pelo designer de interiores Fernando Piva. “É a primeira vez que abro minha casa para o público”, entrega a moça, que teve a ideia após ter doado para sua sobrinha o sofá que ficava no local. Juntos, eles pretendem transformar um espaço antiquado e sem uso num lugar aconchegante para receber amigos e ficar em família. “Para assistir a meus programas de moda”, brinca Lilian. Em princípio estão previstos sete episódios. A produção é da Doca.

