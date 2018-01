Mudança na Nota Fiscal preocupada entidades beneficentes

As mudanças na Nota Fiscal Paulista estão tirando o sono das entidades beneficentes do Estado. “Aquelas com as quais converso dizem que a mudança será muito prejudicial”, diz a deputada Marcia Lia, que vem sendo procurada para ajudar no problema.

Pela nova regra, que vale a partir de setembro, quem quiser doar as notas fiscais sem CPF deverá baixar um aplicativo e cadastrar cada nota ao CNPJ da entidade.

As contribuições até agora têm sido bem mais simples. Basta deixar a nota sem CPF em urnas ao dispor dos clientes em supermercados e restaurantes.

Só a Santa Casa de São José dos Campos, por exemplo, arrecada R$ 300 mil ao ano com essas urnas.