Haddad muda tática na TV

Haddad subiu o tom no último debate na TV e vai se manter mais assertivo contra os rivais. A estratégia será atacar suas proposta – mas sem personalizar críticas. Três estão na mira: Corujão da Saúde, de Doria, reativação da Controlar, de Marta, e o veto do Uber, de Russomanno.

Segundo a coordenação de sua campanha, as peças de TV do petista seguirão uma linha propositiva de mostrar o que foi feito em sua gestão, trazer para o presente e apontar o que será feito no futuro.