MST junta Dilma e Carajás em protestos no domingo

A coincidência, neste domingo, da votação do impeachment de Dilma no Congresso com os 20 anos do massacre em Eldorado dos Carajás levou o MST, junto a outros grupos aliados do governo, a preparar uma programação integrada — cujo ápice será a concentração, segundo eles, de 200.000 pessoas no “Acampamento da Democracia” na Esplanada dos Ministérios, na tarde da votação.

A operação começou esta manhã, com protestos e paralisações de ruas e estradas em 15 Estados, “para retomar a agenda da reforma agrária”. Vai continuar amanhã, no encontro dessas entidades e sindicatos com Dilma às 14 horas, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

No domingo, a ação se divide. A principal, para o MST e a Via Campesina, será no local do massacre, em Carajás, no Pará — onde em 1986 morreram 19 pessoas. Mas a militância mobiliza ao mesmo tempo dezenas de ônibus — de SP serão 25, do Paraná mais 20, além de muitos Estados do Nordeste — para se juntar domingo à tarde, no lado esquerdo da Esplanada, a todas as organizações contrárias ao impeachment da presidente da República.