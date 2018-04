MST atira tinta e picha prédio de Cármen Lúcia em BH

Manifestantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e do Levante Popular da Juventude atiraram bombas de tinta e fizeram pichações no prédio de residência da presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira.

As pichações dizem “Golpista” e “Lula livre”. Os movimentos dizem que a ministra fez uma manobra ao pautar o HC do ex-presidente Lula antes das ações genéricas sobre prisão após condenação em segunda instância.

Reação no STF

O staff de Cármen Lúcia espera que, com este episódio, a ministra não poderá mais rejeitar uma equipe profissional para manter sua segurança.

