Gianpaolo Smanio, titular do MP paulista, não perdeu tempo: na viagem a Brasília para a posse de Raquel Dodge, já teve com ela uma conversa de trabalho. Assunto? O futuro do Conselho Nacional do Ministério Público, cujos novos membros tomam posse dia 25.

A pretensão de Smanio é que o CNMP, que agora a nova PGR presidirá, dê cada vez mais peso aos pontos de vista dos MPs estaduais em suas resoluções e orientações.