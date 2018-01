MPL à vista?

A proposta do relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara de SP, Ricardo Nunes, está dando o que falar. O vereador do PMDB quer um teto para o reajuste dos subsídios do transporte público: o IGP-M do ano interior.

Petistas já questionam que a proposta fará com que o reajuste caia no colo da população — com novo aumento nas passagem de ônibus. Já Nunes defende ser necessário frear o aumento que não se entende. “Não necessariamente o valor será passado ao usuário o valor da tarifa, mas tem que discutir diminuição de custos.”

A LDO deverá ser votada ainda esta semana. Nunes recebeu 555 emendas de vereadores à proposta.