MP pede investigação por injúria racial contra Emicida

Tendo em mãos um pen drive com informações sobre ameaças ao rapper Emicida, o MP paulista abriu investigação contra haters que o atacaram em redes sociais. A iniciativa foi do procurador Paulo Marco Ferreira Lima, que lida, no MP, com o setor de delitos cibernéticos.

Rapper foi vítima de

‘ameaças por meio eletrônico’

As informações reunidas no pen drive ainda não foram divulgadas. O cantor, diz o procurador no texto, “foi possivelmente ofendido por crimes de injúria racial e ameaças por meio eletrônico”.

Em agosto, no SPFW, o irmão de Emicida, Evandro Fioti — rapper como ele –, alegou ter sofrido preconceito racial ao ser barrado no desfile de sua própria marca de roupas.