Em fase de finalização do roteiro, Cacá Diegues convidou Lázaro Ramos para estrelar o longa Grande Circo Místico. Proposta aceita, as filmagens começam em meados do ano que vem.

