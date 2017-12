Movimentos vão denunciar na Procuradoria do TCU compra de votos para barrar impeachment

Movimentos sociais irão protocolar nesta quinta-feira denuncia no Ministério Público do Tribunal de Contas da União contra o governo federal. O pedido acusa do Executivo de comprar votos de deputados federais para impedir o andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Os grupos que devem assinar a petição são: Acorda Brasil, Avança Brasil – Maçons, Brasil Melhor, Endireita Brasil, Fora Corruptos, Nas Ruas. Outros movimentos que corroboram com a iniciativa são esperados.