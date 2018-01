Movimentos de rua programam ação em SP e Brasília

Movimentos de rua já se organizam para acompanhar, amanhã, a votação d0 impeachment de Dilma no plenário do Senado. Em princípio, deve haver concentrações apenas em Brasília e São Paulo.

Os dois principais grupos, o MBL e o VPR, planejam reunir militantes em vários locais em Brasilia — principalmente diante do próprio Congresso — a partir do final da tarde, já que a votação deve começar em torno das 18 horas. A torcida de todos é que Renan Calheiros consiga fazer o que anunciou: concluir a votação dos 81 senadores ainda na noite da quarta-feira.

Em São Paulo, o MBL terá programação conjunta com a Fiesp. Vai reunir pessoal diante do telão a ser colocado à frente do edifício da federação, na Avenida Paulista, com presença de alguns artistas e celebridades — praticamente o mesmo pessoal da última manifestação.