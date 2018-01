Movimentos de rua organizam bloco de manifestação no pré-carnaval

No esquenta para o carnaval, os movimentos de rua organizam para o próximo sábado um bloco-manifestação intitulado “Unidos pela Lava Jato”.

O grupo, composto por Vem pra Rua, Revoltados Online, Avança Brasil, entre outros, contará com alas que dialogam com as contestações dos movimentos à política brasileira: Heróis da Pátria, Presidiários, Dilma Pinóquio, Fora corruptos e STF.

A concentração, no Monumento às Bandeiras, está prevista para as 16h e seguirá até o Obelisco-Parque Ibirapuera.