Movimento…

Em meio à crise hídrica paulista, produtoras de bebidas estão preocupadas com o fornecimento de água e procuram lugares com potencial de abastecimento para direcionar suas fábricas.

Uberlândia, que vem ampliando a captação de água, está na mira: a Ambev inaugurou sua fábrica no final do ano, e a Coca-Cola constrói sua segunda unidade na cidade, com investimento de R$ 130 milhões.

O protocolo de intenções da nova fábrica foi assinado com a prefeitura esta semana.