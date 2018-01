Movimento Parque Augusta quer transparência na permuta pela área

O movimento Parque Augusta não está satisfeito com a permuta prevista, entre construtoras e Prefeitura, que viabilizaria a construção do parque.

Augusto Aneas, do grupo, quer saber mais das condições da troca. “Não somos Parque Augusta a qualquer custo”, resumiu, temendo que haja “um acordo para beneficiar as construtoras”, levando em conta o valor do novo local e o tamanho da área cedida. O movimento vai realizar assembleia para definir seu posicionamento.

Cacau na veia

A gigante belga de chocolates Callebaut – que faturou US$ 6,8 bilhões ano passado – investe pesado no mercado brasileiro. Para a segunda edição da Chocolate Week, agora em SP e no Rio, convidou os chefs top da categoria “comidinhas” para servir receitas com seu produto em suas mesas.

A semana, com 10 casas cariocas e 20 paulistas, começa sábado e vai até o fim do mês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a palavra

Lázaro Ramos, que acaba de lançar livro de memórias, participará de debate na Flip. Onde terá a companhia do ilustrador Roger Mello para falar sobre… educação.