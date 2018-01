Movie & Burger

Depois de uma temporada em Londres, a ideia de abrir uma hamburgueria no coração da Benedito Calixto amadureceu. Inspiração? O Sticky Fingers Cafe, do ex-baixista dos Rolling Stones, Bill Wyman – o ambiente decorado com instrumentos, discos de ouro e cartazes de shows da banda de Mick Jagger é um dos principais atrativos da lanchonete da High Street Kensington.

E era exatamente essa pegada que Rodrigo Rodrigues, guitarrista e idealizador do grupo The Soundtrackers – que desde 2008 percorre o País tocando só trilhas de cinema – queria trazer a SP. O projeto saiu do papel quando o chef Eduardo Vasconcellos, do São Benedito, topou a parceria para inaugurar, dia 7, o Soundtrackers Cafe. E, como não poderia deixar de ser, os adoradores de hambúrguer e batata frita são recebidos com um item clássico do cinema: pipoca.