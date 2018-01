Interlocutor de Joseph Blatter avisa: ele anda mais preocupado, no momento, com o “caso Jack Warner” – ex-VP da Fifa que teria comprado, do presidente da entidade, direitos de transmissão de jogos por… US$ 1.

Presente por seu apoio na última eleição da Federação.

Movediço 2

Parte do conselho da Uefa, afinada com o poderoso Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, estaria muito preocupada com o “pântano” em que Blatter se meteu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E teria ameaçado até iniciar processo de impeachment.