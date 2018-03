Move like Jagger

Jade Jagger, filha de Mick e Bianca Jagger, trouxe ao Brasil a festa Jezebel – sucesso no eixo Paris-Ibiza-Nova York. Superconcorrida, aconteceu neste fim de semana, na Isla Privilège, em Angra. Designer de joias e ex-modelo, ela aceitou conversar com a coluna – exceto sobre o meio-irmão Lucas, filho de Luciana Gimenez. “Não é o foco da entrevista.”

Como surgiu a ideia de fazer a festa Jezebel?

Jezebel é meu nome do meio e meu alterego, meu lado mais ousado. Pensei nisso há dez anos, em Ibiza. Estava cansada de ouvir sempre a mesma coisa e quis fazer algo diferente. Deu certo.

E por que o Brasil?

Fomos convidados pela Privilège, o clube mais incrível que já vi. Aceitamos, inclusive, por também se tratar de uma ilha – a exemplo de Ibiza, onde tudo começou. Ficamos muito felizes com o resultado e queremos voltar.

É sua primeira vez aqui?

Já estive no Brasil há muito tempo. É um país lindo e incrível, com grande diversidade e muito mais espécies de plantas do que eu poderia imaginar. Defendo proteger a Amazônia da invasão de madeireiros e construtores. Devemos respeitar os que habitam a floresta.

Costuma tocar Rolling Stones nas festas Jezebel?

Tudo pode tocar na pista – desde que te faça dançar.

Você se inspira na banda para criar suas joias?

Sem dúvida, meu pai é uma grande inspiração. Ele me deu peças maravilhosas, como um colar filigree, que inspirou as peças da coleção Superstyle – quando eu era diretora criativa da Garrard. Agora, que tenho minha própria marca, ele continua me apoiando. Eu me baseio muito em arte e também na natureza para criar.

Em que está trabalhando atualmente?

Na coleção Arrow – usando a flecha, que considero um símbolo importante.

Canta ou toca algum instrumento musical?

Na verdade, não. Já toquei um pouco de piano, mas nunca fui muito musical.

E como é a relação com o seu pai?

Ótima. Nós somos muito próximos. Admiro a tenacidade do seu trabalho. /SOFIA PATSCH