Frequentadores continuam insatisfeitos com as obras de revitalização do Parque da Água Branca. Não se conformam com as árvores de pau-brasil que foram substituídas por plantas ornamentais.

Consultada, a Secretaria da Agricultura, responsável pela administração da área, diz que já fez a compensação ambiental com replantio de 50 mudas no parque.