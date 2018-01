O Masp começou o ano batendo recorde de público na última terça-feira. Um total de 4.202 visitantes foi conferir a nova montagem do acervo do museu – que está de volta aos cavaletes de vidro projetados pela arquiteta Lina Bo Bardi, na década de 60, para a sede do museu na avenida Paulista.

Desde julho de 2013, quando recebeu 5.283 visitas, a frequência ainda não havia sido tão alta.