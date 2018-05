Batizada de “Operação Despertar”, a ação começou no início de maio com uma carta-documento, de 26 páginas, pedindo que a presidente se “sensibilize” e aceite discutir reajuste salarial, a questão da “instabilidade jurídica”, por conta da “Lei de Conveniência”, e também o direito a um terço de férias, 13º salário e FGTS. A carta, com 205 assinaturas de empregados de consulados, missão da OEA e escritório financeiro em NY, fala em “níveis impossíveis de sobrevivência” e perda da “dignidade como trabalhadores”.

Ontem, funcionários locados em Londres finalizavam carta com suas reivindicações.