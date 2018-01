A Mostra de Cinema, no Auditório Ibirapuera, não fugiu às tradições. Com Serginho Groisman apresentando, e o casal Leon Cakoff–Renata Almeida no comando da noite, os discursos foram arrastados – até Orlando Silva, do Esporte, falou.

Com uma hora e dez de atraso, começou enfim a apresentação de À Procura de Eric, de Ken Loach.