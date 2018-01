Morre o advogado Malheiros Filho

Morreu na manhã desta terça-feira, em São Paulo, o advogado Arnaldo Malheiros Filho. Aos 65 anos, e filho de outro advogado famoso – Arnaldo Malheiros – ele tornou-se um dos mais respeitados profissionais em direito penal econômico. Entre suas várias atividades, também presidia o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e lecionava sua especialidade na Escola de Direito da FGV-SP. Internado no Hospital Sírio Libanês, Malheiros Filho não sobreviveu a um transplante malsucedido de fígado. Deixa a mulher, dois filhos e uma neta.

No processo do mensalão, Malheiros Filho defendeu o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares –, mas sua lista de clientes famosos começou nos anos 70 com políticos como Orestes Quércia e Paulo Maluf. Incluiu depois Fernando Collor, o ex-presidente FHC e Edemar Cid Ferreira.