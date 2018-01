Morre em São Paulo a dramaturga Consuelo de Castro

A dramaturga Consuelo de Castro faleceu na madrugada dessa quinta-feira, 30, em São Paulo, no hospital Sírio-Libanês. Ela lutava havia dois anos contra um câncer.

Consuelo foi uma das principais autoras da geração de 1968. Ganhou o prêmio Molière por Caminho de Volta em 1975, (recebeu o premio em Paris, grávida). Sua primeira obra, A Prova de Fogo, foi proibida pela censura durante a ditadura militar. Foi também publicitária e autora de novelas.

Deixa dois filhos: a fotografa Carolina Lopes e o jornalista do ‘Estado’ Pedro Venceslau. O velório acontece no início da tarde, no cemitério do Araçá. O corpo será cremado no começo da noite na Vila Alpina.