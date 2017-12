Morre a embaixatriz Lúcia Flecha de Lima

Morreu neste domingo de manhã, em Brasília, a embaixatriz Lúcia Martins Flecha de Lima – cujo marido, Paulo Tarso Flecha de Lima, foi por 46 anos – até se aposentar, em 2001 — um dos mais importantes nomes da diplomacia brasileira. Entre outras, a embaixatriz acompanhou o marido nas representações brasileiras de Londres, Washington e Roma.

Figura animada, elegante, mãe de quatro filhos, conhecida pelas festas que organizava em sua casa no Lago Sul de Brasília, a embaixatriz exerceu em certa época a função de secretaria do Turismo do Distrito Federal – e depois ficou conhecida, no jet set internacional, como uma das amigas mais próximas de Diana, a princesa de Gales.

Lúcia estava com câncer.