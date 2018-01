Moradores querem proteger árvores do Largo da Batata no Carnaval

Frequentadores do Largo da Batata estão preocupados em garantir proteção às árvores e canteiros da praça durante o Carnaval. A ideia é conseguir grades com a subprefeitura, como no ano passado, para cercar as plantas e impedir que os jardins do local sofram com o lixo deixado pelos foliões. Esse ano espera-se um fluxo ainda maior de pessoas no largo. Motivo? A roda-gigante que começa a funcionar hoje e vai até o Carnaval. Bancada pela Skol, a atração irá distribuir adereços carnavalescos.

Quatro patas

Sócios do Jockey Clube se reuniram ontem para avaliar o nome de Antonio Zimmerle. Se uniram e farão força para que ele seja o presidente do JCSP.

Conforme o novo estatuto, no dia 14, os sócios votarão para definir doze conselheiros de administração do clube. E estes, por sua vez, serão os responsáveis por escolher o novo dirigente.

Desavisados

O perfil Haddad Tranquilão, no Facebook, publicou vídeo em apoio ao deputado João Paulo Rillo, suspenso da bancada do PT após discordar da liderança na Assembleia.

Emídio de Souza e Zico Prado, do PT foram cobrar de…Fernando Haddad. Como se o ex-prefeito tivesse alguma coisa a ver com o personagem.

Paulixta

Mano Brown vai se apresentar no camarote São Paulo Samba e Carnaval, dia 25, no Anhembi. É a segunda vez que o camarote – que existe há 40 anos na Sapucaí – desembarca na Pauliceia, com produção da Red Action e Duani convidando, além de Brown, Roberta Sá, Dudu Nobre, Diogo Nogueira, entre outros.