A montagem do Ballet Estatal de São Petesburgo no Gelo, no Teatro Bradesco, envolverá uma operação monumental. Um guindaste terá que elevar por cima do Bourbon Shopping a máquina de gelo que forma a pista dos patinadores do espetáculo.

Cinco toneladas de gelo são aplicadas em um trilho pré-fabricado vindo da Alemanha. São necessárias 48 horas de preparação. O espetáculo entra em cartaz dia 5 .