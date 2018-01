Monjas beneditinas fornecem chocolates para hotel dos Jardins

Os paulistanos com menos de 40 anos podem não se lembrar, mas no endereço onde está localizado o hotel Maksoud Plaza, na região da Avenida Paulista, funcionava, até meados da década de 1970, um convento de monjas beneditinas.

As antigas moradoras do mosteiro voltam a marcar presença no local, mas agora pelo paladar. Com uma produção artesanal de bombons de chocolate, com recheio de raspas das cascas das laranjas cultivadas pelas próprias irmãs, elas passam a ser fornecedoras do hotel, que distribuirá os Chocolates Beneditinos a seus hóspedes.

A receita, que muitos definem como “divina”, é guardada a sete chaves.