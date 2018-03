Mônica e Príncipe

No ano em que O Pequeno Príncipe se torna de domínio público, Karine Pansa e Mauricio de Sousa decidem que é chegada a hora de fazer da Turma da Mônica protagonista da celebrada obra do escritor Antoine de Saint-Exupéry – que chegou ao Brasil em 1954 – e lançam amanhã, pela Girassol, a versão em que Cebolinha, com cabelos loiros, torna-se o príncipe que será cativado pela rosa Mônica.

“O projeto nasceu há dois anos e foi sendo lapidado. Fomos atrás de um ilustrador com traços mais leves, que levasse a Turma à criação de Antoine. Chegamos ao José Márcio Nicolasi”, conta Karine. Cada detalhe, continua, foi pensado cuidadosamente – as páginas são prateadas e a capa almofadada.

“Queremos transformar o Brasil em um país de leitores. Por isso, entregamos às crianças livros interessantes em todos os aspectos. Para que, assim, elas tomem gosto pela leitura.”