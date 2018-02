Money study

Que relacionamento você mantém com dinheiro? Essa foi uma das perguntas feitas aos jovens que participaram do Granabook – primeiro guia virtual de educação financeira para universitários.

Resultado? Dos 2.873 entrevistados, 33% responderam que “estão casados … com as dívidas: são tantas que já virou relacionamento sério”.

Money 2

Já os “divorciados” do dinheiro somam 17%: avaliam que estão de um lado e ‘ele’, do outro. Em “relacionamento aberto”, só 20% afirmam não estarem presos ao dinheiro: pagam as contas e se divertem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Money 3

E, finalmente, 5% dos ouvidos acreditam que o “relacionamento é pra casar”: estão sempre pensando no futuro e “fazendo planos juntos”.

O projeto nasceu a partir de questões levantadas na fan page do Itaú Universitários, no Facebook.