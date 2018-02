Dilma Pena trouxe de Washington um empréstimo de US$ 600 milhões do BID para o Projeto Tietê. A contrapartida do governo do Estado será de US$ 200 milhões.

