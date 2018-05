Enquete da Digipix mostra os lugares públicos de Sampa mais procurados por noivos para fotos de casamento. Vencedor? O Centro, com direito a Teatro Municipal, Viaduto do Chá e Estação Júlio Prestes. Na sequência, Av. Paulista, depois rua Oscar Freire. Em terceiro, surpresa: o Beco do Batman, na Vila Madalena.

A Ponte Estaiada fecha o ranking na quinta posição.