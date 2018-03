A neurose com os arapongas continua em alta no STF. O tribunal vai comprar 100 fragmentadoras de papel, ao custo total de R$ 190 mil. As máquinas são capazes de triturar até cartões de crédito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.