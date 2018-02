Moeda de troca?

Vereadores do PSD reclamam de retaliação do governo Haddad depois de terem votado contra o aumento do IPTU. Entre eles, Edir Sales, que, uma semana depois da votação na Câmara, viu dois de seus indicados serem exonerados dos cargos que ocupavam nas subprefeituras da Mooca e da Penha.

No domingo, durante as eleições internas do PT, Haddad confirmou que substituições têm sido feitas, mas negou que sejam políticas. “São por critério de mérito.”

E Kassab orientou seu PSD a não deixar nenhuma acusação vinda do governo Haddad sem resposta – mas “sem partir para cima” da gestão petista. O ex-prefeito quer evitar clima de animosidade com o PT, porque considera ter uma “dívida com Dilma”.

Se dependesse do entorno de Kassab, a resposta ao petista teria vindo há alguns dias.