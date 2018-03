A inauguração do Shopping JK, dia 19, continua embargada pelo fato de a WTorre não ter cumprido o que assinou com a Prefeitura – incluindo a construção de um elevado para evitar o caos no já difícil trânsito da região.

A Tecnisa monta projeto imobiliário no Jardim Perdizes, em área de 250 mil m².

Como contrapartida, acertou com a Prefeitura e já doou 50 mil m² para uma praça-parque. Da qual cuidará.