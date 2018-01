Modelo quer lançar coleção de joias

Inquieta, a modelo Bruna Tenório procurava por algo “que motivasse sua criatividade”. Moradora de NY e com uma agenda agitada, entre viagens e desfiles, a moça começou a pesquisar os diversos cursos que a Big Apple oferece e descobriu, lendo um livro, a escola de design de acessórios Liloveve. “Quando era criança criava bijoux e ps vendia na escola. Sempre gostei de coisas manuais.” O que era para ser um hobby se transformou em um segundo trabalho. Bruna não vai parar de modelar e pretende lançar uma coleção de joias, todas feitas por ela manualmente, ainda esse ano. “A produção está um pouco lenta porque eu que faço as peças, uma a uma, e com os compromissos de modelo fica difícil me dedicar 100%. Mas é ótimo, porque o curso é como uma terapia”, explica. “É tudo muito novo, ainda estou aprendendo, mas quero evoluir nesse processo.”

