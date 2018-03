Políticas públicas para a moda? Pelo visto, é o que pretende o governo ao incluir o assunto na 2ª Conferência Nacional de Cultura, que Juca Ferreira abre dia 11, em Brasília. Um dos painéis do encontro tratará de definir possíveis formas de investimento público nas atividades do setor.

Paulo Borges, Graça Cabral, Lino Villaventura e Ronaldo Fraga estão entre os 60 convidados do MinC para debater as primeiras linhas do tema entre domingo e terça, em Brasília.

“A ideia é investir em polos de produção e tirar o artesão da praça para colocá-lo no ambiente global, como designer”, diz Paulo Borges.