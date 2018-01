Moda versátil

A nova marca de Flávia de Pinho e Mariana Sister Whately, a Younika – que abre showroom no começo de janeiro, em Higienópolis – está alinhada com o conceito de consumo consciente. “Tentamos maximizar as possibilidades de uso de uma única peça de roupa. A versatilidade define bem a marca, mas sem perder a feminilidade”, explica Mariana. “Uma mesma saia, por exemplo, é desenhada para ser vestida em uma caminhada informal, acompanhada de tênis; ou em um evento à noite, com salto alto”, complementa Flávia. Elas conseguem esse efeito com o uso de dupla face, vestidos que viram saia e macacões desmembrados.

