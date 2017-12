MODA SONORA

Não é só na música que moram o interesse e a paixão de Tulipa Ruiz. A cantora e compositora – que é também ilustradora – acaba de se unir à empresária Heloisa Aidar para criar a grife Brocal: loja virtual de roupas e produtos que será inaugurada na primeira quinzena de setembro. “Eu e a Helô sempre conversamos sobre tecidos e modelagens. Queria ver meus desenhos, que são digitais, em formato físico, vê-los andando por aí. Foi uma soma de ideias que virou realidade”, explica Tulipa. Já Heloisa pescou a possibilidade de realizar esse sonho durante as turnês internacionais da cantora, quando notou que faltavam produtos básicos de qualidade no Brasil. A marca terá peças femininas e masculinas. E o público, segundo a empresária, deve ser parecido com o de fãs da cantora: irrestrito, eclético e de diversas faixas etárias.

