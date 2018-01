Moda na rede

Depois de mexer com as bases do mundo digital com sua plataforma de blogs Fhits – que reúne grandes blogueiras como Camila Coelho – Alice Ferraz expande seu horizonte.

De olho na tendência mundial, a empresária recebeu do Youtube a licença para ser a primeira network multicanal voltada ao universo de moda e beleza do Brasil. Tudo isso é resultado de esforços e suor que muito tempo. A FhitsTv já tem 32 canais e mais de 5 milhões de inscritos.

“Faremos todo o trabalho para que o produtor de conteúdo/youtuber possa alcançar voos mais altos, com serviços de suporte, geração de receita, fornecimento de trilhas sonoras. Ter essa licença do Youtube é fundamental para oferecer o melhor serviço”, diz.