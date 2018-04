Confirmado: o Oi Fashion Rocks será montado dia 24 de outubro, no Rio. Lançamento? Festa para 400 convidados, na Casa Fasano, e almoço privé no Copa do Rio. Ambos dia 13.

