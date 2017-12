Editores da Elle chinesa estão no País para a Copa das Confederações. Produzirão, antes do jogo, reportagem de 30 páginas sobre o Brasil – e ensaio com 25 grifes . Vieram a convite da Associação Brasileira de Estilistas.

